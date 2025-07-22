МИД Франции заявил, что наступление Израиля еще больше ухудшит ситуацию в Газе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Франция самым решительным образом осуждает предпринятое 21 июля расширение израильского наступления в секторе Газа, заявил во вторник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Больше нет никаких оправданий военным операциям израильской армии в Газе. Это наступление ухудшит и без того катастрофическую ситуацию и приведет к дальнейшему принудительному перемещению населения, что мы самым решительным образом осуждаем", - сказал Барро в эфире радиостанции France Inter.

Министр добавил, что Франция призывает к "немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников ХАМАС, который теперь должен быть разоружен, и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи в Газу".

Барро также призвал "обеспечить доступ свободной и независимой прессе в Газу", чтобы показать, что происходит на этой территории, которая находится под угрозой голода после 21 месяца войны.

Израиль отверг распространенное накануне главами МИД 25 стран заявление, призывающее к прекращению огня в секторе Газа и требующее от израильских властей обеспечить непрерывный доступ гуманитарной помощи жителям анклава, сообщила во вторник The Times of Israel.

По оценке израильского МИД, это заявление "оторвано от реальности и посылает неверный сигнал ХАМАС".

Израиль также назвал механизмы ООН по доставке гуманитарной помощи "уязвимыми", поскольку ХАМАС, по его данным, "присваивает" эту помощь и использует ее "для себя и для усиления контроля над частями сектора".