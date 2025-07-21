Минобороны Израиля запретило машины ряда фирм КНР из-за подозрений в шпионаже

Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Израиля запретило некоторые модели автомобилей производства КНР на своих "наиболее чувствительных" военных базах, опасаясь шпионских технологий, сообщает в понедельник газета Le Figaro.

Израиль, пишет издание, ввел запрет на приобретение китайских электромобилей BYD высшими офицерами, а также исключил эти модели из госзакупок. Одновременно еще ряд китайских марок были запрещены на "чувствительных военных базах".

Причина, которую назвало Минобороны, - опасения, что эти автомобили могут служить "платформами для сбора информации в пользу Пекина".

Как отмечает газета со ссылкой на бывшего руководителя кибербезопасности израильской службы внутренней разведки "Шин-Бет", в этих страхах нет ничего теоретического: современные автомашины оснащены многочисленными датчиками - аудио, видео, геолокация, биометрия - и бортовыми модулями связи, способными передавать всю эту информацию на зарубежные серверы.

То есть в Минобороны Израиля допускают, что китайский автотранспорт может действовать как "мобильные платформы разведки", способные собирать и передавать информацию о водителях и пассажирах, их перемещениях, их окружении, потенциально раскрывая конфиденциальную информацию о местонахождении, привычках и т.д. высокопоставленных израильских военных.