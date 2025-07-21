Поиск

Минобороны Израиля запретило машины ряда фирм КНР из-за подозрений в шпионаже

Минобороны Израиля запретило машины ряда фирм КНР из-за подозрений в шпионаже
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Израиля запретило некоторые модели автомобилей производства КНР на своих "наиболее чувствительных" военных базах, опасаясь шпионских технологий, сообщает в понедельник газета Le Figaro.

Израиль, пишет издание, ввел запрет на приобретение китайских электромобилей BYD высшими офицерами, а также исключил эти модели из госзакупок. Одновременно еще ряд китайских марок были запрещены на "чувствительных военных базах".

Причина, которую назвало Минобороны, - опасения, что эти автомобили могут служить "платформами для сбора информации в пользу Пекина".

Как отмечает газета со ссылкой на бывшего руководителя кибербезопасности израильской службы внутренней разведки "Шин-Бет", в этих страхах нет ничего теоретического: современные автомашины оснащены многочисленными датчиками - аудио, видео, геолокация, биометрия - и бортовыми модулями связи, способными передавать всю эту информацию на зарубежные серверы.

То есть в Минобороны Израиля допускают, что китайский автотранспорт может действовать как "мобильные платформы разведки", способные собирать и передавать информацию о водителях и пассажирах, их перемещениях, их окружении, потенциально раскрывая конфиденциальную информацию о местонахождении, привычках и т.д. высокопоставленных израильских военных.

Израиль КНР BYD
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 21 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Переговорщики ХАМАС в Дохе не могут связаться с лидерами движения в Газе

Торговое подразделение ЛУКОЙЛа в Дубае подпало под санкции Великобритании

Лондон добавил в санкционные списки по России 135 танкеров

Лондон добавил в санкционные списки по России 135 танкеров

Журналистка "Дождя" Монгайт стала фигурантом дела о фейках о ВС РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕС и США все еще не могут добиться прорыва на торговых переговорах

РСХБ предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay в странах Евросоюза

РСХБ предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay в странах Евросоюза

США в случае введения вторичных пошлин против РФ призовут Европу присоединиться к этим мерам

США в случае введения вторичных пошлин против РФ призовут Европу присоединиться к этим мерам

В Венгрии заявили, что обсуждают с Сербией и РФ строительство нефтепровода

В Венгрии заявили, что обсуждают с Сербией и РФ строительство нефтепровода
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2304 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6789 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });