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ВОЗ потребовала освободить своего сотрудника, задержанного израильcкими военными в Газе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус потребовал от израильских властей незамедлительно освободить сотрудников организации, задержанных в помещении ВОЗ в секторе Газа.

"ВОЗ требует немедленного освобождения задержанных сотрудников и защиты всего персонала", - написал он в соцсети Х.

Гебрейесус сообщил, что израильские военные ворвались в помещение ВОЗ в Дейр-эль-Балахе, где находились сотрудники, "заставив женщин и детей пешком эвакуироваться в сторону аль-Маваси (гуманитарная зона - ИФ) в условиях активного конфликта".

Двух сотрудников организации и двух членов их семей мужского пола задержали, раздели и обыскали. Позднее трое из них были отпущены, один человек остается под стражей.

Гендиректор ВОЗ отметил, что в условиях острой нехватки медицинской помощи, медикаментов в секторе Газа данный налет на помещение организации ведет к подрыву ее деятельности и системы здравоохранения анклава в целом.

ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сектор Газа Израиль
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