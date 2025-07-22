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Дефицит британского бюджета вырос до 20,7 млрд фунтов, максимума с 2021 г.

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Великобритания в июне зафиксировала дефицит бюджета в размере 20,7 млрд фунтов стерлингов ($27,88 млрд), говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Показатель увеличился по сравнению с 14,1 млрд фунтов в июне прошлого года и оказался максимальным с апреля 2021 года. Экономисты в среднем ожидали дефицита в размере 15,6 млрд фунтов.

С начала текущего финансового года, то есть в апреле-июне, дефицит бюджета составил 57,8 млрд фунтов. Это на 7,5 млрд фунтов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Доходы бюджета в июне выросли на 6,1 млрд фунтов, до 95,4 млрд фунтов, тогда как расходы увеличились на 12,7 млрд фунтов, до 116,1 млрд фунтов. В том числе расходы на выплату процентов по госдолгу выросли на 8,4 млрд фунтов, до 16,4 млрд фунтов.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец июня составлял около 96,3% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится вблизи рекордного с начала 1960-х годов уровня.

Великобритания
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