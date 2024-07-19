Дефицит британского бюджета в июне снизился до 14,5 млрд фунтов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Великобритания в июне зафиксировала дефицит бюджета в размере 14,5 млрд фунтов ($18,75 млрд), сообщило Национальное статистическое управление ONS.

Показатель сократился на 3,2 млрд фунтов по сравнению с июнем прошлого года, но оказался выше среднего прогноза экономистов, ожидавших дефицит в размере порядка 11,6 млрд фунтов.

Доходы бюджета выросли на 1,6 млрд фунтов в годовом выражении, до 88,2 млрд фунтов, расходы сократились на 1,6 млрд фунтов, до 102,7 млрд фунтов. В том числе расходы на обслуживание госдолга составили 7,4 млрд фунтов.

В апреле-июне общий объем новых госзаимствований составил 49,8 млрд фунтов, снизившись на 1,1 млрд фунтов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец мая составлял около 99,5% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с начала 1960-х годов.