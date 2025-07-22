Шторм "Вифа" обрушился на север Вьетнама

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сильный ветер и мощные ливни, которые принес шторм "Вифа", фиксируют в северной части Вьетнама, сообщает во вторник Associated Press.

Согласно местным метеорологическим службам, максимальная скорость порывов ветра достигала 102 км/ч.

Накануне "Вифе" была присвоена категория тайфуна, но постепенно он ослаб до уровня тропического шторма.

Из-за удара стихии в ряде населенных пунктов затоплены автомобильные дороги, повалены деревья. Некоторые районы провинции Хынгйен остались без электричества.

Непогода затронула работу аэропортов города Хайфон и провинции Каунгнинь. Их работа приостанавливалась, однако, по данным портала Vietnam News, к настоящему времени отправка и прием авиарейсов возобновлены.

В столице Вьетнама во вторник остаются закрытыми многие офисы и учреждения. Местным жителям рекомендовано по возможности не выходить на улицу.

Ранее "Вифа" обрушился на Китай и Филиппины.