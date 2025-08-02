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Последствия шторма "Вифа" привели к гибели не менее шести человек в Таиланде

Последствия шторма "Вифа" привели к гибели не менее шести человек в Таиланде
Фото: Paschal Zayar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Не менее шести человек погибли в Таиланде от наводнений и оползней после того, как на страну в июле обрушился шторм "Вифа", передают западные СМИ.

С 21 июля сильные дожди шли в 12 провинциях Таиланда, особенно в северном и центральном регионе. Ненастьем оказались затронуты более 230 тыс. человек.

"Мы тщательно наблюдаем за последствиями шторма "Вифа", координируем действия с пострадавшими провинциями и с теми, кому нужна помощь", - говорилось в заявлении департамента по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий Таиланда.

Местным жителям пришлось укреплять дома мешками с песком от прибывающей воды и передвигаться на катерах по затопленным улицам. Однако метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни интенсивность дождей снизится.

СМИ напоминают, что Таиланд ежегодно переживает сезон муссонов с мая по октябрь. Но ученые заявляют, что изменения климата ухудшают погодные условия, увеличивают вероятность наводнений.

Таиланд Вифа
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