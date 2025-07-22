Министр финансов США счел, что главе ФРС не нужно немедленно уходить в отставку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Председателю Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерому Пауэллу нет необходимости немедленно уходить в отставку, заявил министр финансов США Скотт Бессент во вторник в интервью телеканалу Fox Business Network.

При этом он добавил, что приоритетом для следующего главы ФРС должна стать оптимизация функций центрального банка, не связанных с денежно-кредитной политикой.

Днем ранее Бессент опубликовал в соцсети пост, в котором призвал Федрезерв провести исчерпывающий анализ сфер деятельности, не связанных с денежно-кредитной политикой. В том числе, по его мнению, необходимо изучить расходы на реконструкцию штаб-квартиры центробанка, которое составили $2,5 млрд.

Срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае 2026 года, при этом в состав совета директоров Федрезерва он будет входить до января 2028 года. Президент США Дональд Трамп постоянно критикует руководителя американского ЦБ за то, что он удерживает базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года.

Основными претендентами на должность следующего главы Федрезерва в данный момент считаются советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассет, а также Кевин Уорш, занимавший аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входивший в совет управляющих ФРС. Среди других претендентов - член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, а также Бессент.