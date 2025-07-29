Рынки не ждут изменения ставки ФРС 30 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США проводит очередное заседание 29-30 июля, по итогам которого, вероятно, вновь не станет менять базовую процентную ставку.

Эксперты и участники рынка в основном полагают, что ФРС сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 4,25-4,5% годовых, на котором она находится с декабря прошлого года.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на предстоящем заседании оценивается трейдерами лишь в 3%. При этом рынок оценивает более чем в 60% шансы уменьшения ставки на следующем заседании, которое пройдет в сентябре.

Руководители американского ЦБ были единодушны в решении о приостановке цикла смягчения денежно-кредитной политики ранее в этом году в связи с необходимостью оценки влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США. Однако, поскольку последствия пошлин для инфляции оказались менее серьезными, чем ожидалось, и появились признаки ослабления рынка труда, в настоящее время члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) расходятся во мнениях относительно сроков возобновления снижения ставок, пишет The Wall Street Journal.

Внутренние дебаты в FOMC происходят на фоне беспрецедентного давления на ФРС со стороны президента США Дональда Трампа и его администрации. Трамп постоянно критикует американский ЦБ, требуя снижения ставки. В СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что президент планирует уволить председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, которые Трамп, однако, опровергает.

Внимание трейдеров в среду будет направлено на заявления Пауэлла в ходе традиционной пресс-конференции по итогам заседания, трейдеры будут ждать намеков на возможность смягчения ДКП в сентябре, отмечает WSJ.

Ранее в июле президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли довольно четко сформулировала дилемму, с которой сталкивается руководство ФРС. По ее словам, перспективы инфляции в США остаются слишком неопределенными, чтобы оправдать снижение ставки в качестве превентивной меры для предотвращения экономического спада. Однако, поскольку текущий уровень ставки все еще является ограничительным, "нельзя ждать вечно" со смягчением политики, не рискуя нанести ущерб рынку труда, отметила она.

Дейли и ряд других членов FOMC дают понять, что готовы к снижению ставки позднее в 2025 году, но хотели бы видеть данные по инфляции и рынку труда хотя бы еще за июль и август, прежде чем принимать такое решение.

Между тем два члена совета управляющих ФРС - Кристофер Уоллер и Мишель Боуман заявили о готовности поддержать смягчение политики ЦБ уже в июле. Уоллер ранее в июле намекнул, что, возможно, будет голосовать против, если его коллеги по FOMC поддержат сохранение ставки на прежнем уровне на июльском заседании.

"Снизит ФРС ставку на предстоящем заседании, в сентябре или позже осенью, - это скорее всего, мало повлияет на инфляцию и безработицу в ближайшие месяцы, а значит, эти решения - главным образом вопрос коммуникации и политики", - говорит Уильям Инглиш, бывший старший советник ФРС.

Итоги заседания FOMC будут подведены в среду в 21:00 по Москве.