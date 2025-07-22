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Трамп заключил с президентом Филиппин торговое соглашение

Пошлины на филиппинские товары составят 19%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он и филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший договорились о торговом соглашении, которое предусматривает пошлины в 19% на товары с Филиппин, передает АР.

"Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, со всеми многочисленными сопровождающими, покидает Белый дом. Это был чудесный визит, и мы заключили торговую сделку, по которой Филиппины откроют рынок для США, при нулевых пошлинах", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Филиппины же будут платить пошлины в 19%" - продолжил президент.

Трамп добавил, что Вашингтон и Манила также будут сотрудничать в военной сфере.

Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях США с другими странами.

Первоначально срок истекал 9 июля. Затем Вашингтон перенес дедлайн на 1 августа.

Дональд Трамп США Фердинанд Маркос Филиппины
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