Трамп объявил о торговом соглашении с Индонезией, Джакарта будет платить пошлины в 19%

Индонезия согласилась поставлять в США металлы, закупать самолеты и энергоносители

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ему удалось добиться заключения торгового соглашения с Индонезией, предусматривающего пошлины в 19% на индонезийский импорт.

"Достигнуто соглашение, что Индонезия откроет рынок для американской промышленной, технологической, сельскохозяйственной продукции, отменив таможенные барьеры в 99%", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"США теперь будут продавать американскую продукцию в Индонезию без пошлин, а она будет платить пошлины в 19% за доступ на рынок США - лучший в мире!" - продолжил американский президент.

Он добавил, что также Индонезия будет поставлять США важнейшие металлы, заключит соглашения на десятки миллиардов долларов о закупках самолетов компании Boeing, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Трамп заявил, что речь идет о "колоссальной победе" для американских автопроизводителей, технологических компаний, промышленников, фермеров и рабочих.

Ранее во вторник Трамп заявил, что он и филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший договорились о торговом соглашении, которое предусматривает пошлины в 19% на товары с Филиппин.

В начале апреля Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импорт, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях США с другими странами.

Первоначально срок истекал 9 июля. Затем Вашингтон перенес дедлайн на 1 августа.