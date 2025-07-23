США закрывают программы по переселению афганцев

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа сокращает отдел Госдепартамента по переселению афганцев в США, сообщает Washington Post.

Согласно информации издания, администрация Трампа закрывает программы, которые были созданы для оказания помощи более чем 250 тыс. афганцев в планируемом переселении в США.

Теперь многие из афганцев, помогавшие США, опасаются, что их отправят обратно в Афганистан, где они могут столкнуться с возмездием со стороны движения "Талибан".

В свою очередь Белый дом опроверг информацию о том, что администрация Трампа не заботится о судьбе афганцев, которые помогали американским войскам.

В минувшие выходные Трамп опубликовал в социальной сети The Truth Social сообщение о том, что он "попытается спасти" афганцев в ОАЭ, которым грозит репатриация.

В августе 2021 года талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая крупнейшие города. Боевики группировки вошли в столицу страны Кабул 15 августа. Такое развитие событий вызвало недовольство в политических кругах США, так как это, судя по всему, стало полной неожиданностью для Белого дома.

В связи с этим Вашингтону пришлось в ускоренном режиме выводить свои войска из Афганистана. При этом американские военные не успели вывезти многих афганцев, желавших покинуть родину и имевших основания просить убежища в других странах. Такое развитие событий вызвало возмущение во многих американских СМИ и среди политиков-республиканцев.