Спецпредставитель Трампа на переговорах в Кабуле заявил о возможности обмена пленными

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Бёлер в субботу встретился в Кабуле с вице-премьером Афганистана по экономическим вопросам муллой Абдулом Гани Барадаром Ахундом.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьера Афганистана, Бёлер, говоря о проблеме задержанных граждан, заявил, что США и Афганистан обменяются пленными.

По информации афганской стороны, делегация США выразила готовность к сотрудничеству в экономической сфере и заявила о своей готовности инвестировать в Афганистан.

Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, регионе и мире, а также двусторонние политические и экономические отношения.

Барадар призвал США к взаимодействию вместо конфронтации в Афганистане, а также к участию в восстановлении Афганистана и использованию существующих инвестиционных возможностей в различных секторах.

По его словам, помимо электроэнергетики, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры, связи, технологий и здравоохранения, Афганистану необходимы инвестиции во многие другие секторы. "Железный рудник Хаджигак в Бамиане, нефтяные месторождения Катвааза и Гильменда, нефтяное месторождение Герата, и редкие минералы представляют собой отличные возможности для инвестиций", - заявил вице-премьер Афганистана, добавив, что инвестиционные возможности также открываются в строительстве автомобильных и железных дорог, транспортных терминалов, а также в строительстве, сельскохозяйственной продукции, фармацевтике, продуктах питания, ремесленном производстве, развитии региональных связей и банковском деле.

Бёлер также встретился в Кабуле с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки, сообщает пресс-служба МИД Афганистана.

"Обе стороны подчеркнули, что продолжат обсуждение различных текущих и будущих вопросов двусторонних отношений, особенно касающихся граждан, находящихся в заключении. Состоялись всесторонние обсуждения путей развития двусторонних отношений, вопросов гражданства, инвестиций и других возможностей в Афганистане", - говорится в сообщении афганского МИДа.

По сообщению афганского МИДа, глава американской делегации выразил соболезнования в связи с землетрясением, произошедшим в восточных провинциях Афганистана. Бёлер также добавил, что США уважают свободу выбора народов и не хотят ничего навязывать афганцам.

