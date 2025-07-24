Евросоюз и Китай готовы выступить лидерами в борьбе с изменением климата

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз и Китай готовы занять лидирующие позиции в борьбе с изменением климата, говорится в совместном заявлении сторон, согласованном на саммите ЕС-Китай в Пекине. Оно опубликовано на сайте Еврокомиссии.

"Обе стороны соглашаются совместно продемонстрировать лидерство для обеспечения справедливого глобального перехода в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты", - говорится в заявлении.

Стороны подчеркивают, что в сегодняшней нестабильной международной ситуации крайне важно, чтобы все страны, особенно крупнейшие экономики, поддерживали преемственность и стабильность политики, активизировали усилия по решению проблемы изменения климата. Также они отмечают, что Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Парижское соглашение являются краеугольными камнями международного сотрудничества в области климата.

Китай и ЕС намерены на предстоящей конференции сторон РКИК ООН (КС-30, COP30) представить свои ОНУВ (определяемые на национальном уровне вклады в сдерживание глобального потепления - ИФ) на 2035 год, охватывающие все сектора экономики.

Стороны обязуются поддерживать центральную роль РКИК ООН и Парижского соглашения, полностью и добросовестно реализовывать их цели и принципы; работать со всеми сторонами для оказания поддержки Бразилии в успешном проведении COP30 и содействовать достижению амбициозных, справедливых, сбалансированных и инклюзивных результатов. ЕС и КНР подтверждают намерения ускорять глобальное внедрение возобновляемых источников энергии; обеспечивать доступность качественных экологически чистых технологий и продуктов; усиливать меры по адаптации и поддержки на всех уровнях - от местного до глобального. Также предполагается укрепление двустороннего сотрудничества в областях энергетического перехода, адаптации, управления и контроля выбросов метана, углеродных рынков, а также зеленых и низкоуглеродных технологий.

Ранее лидером борьбы с изменением климата считались США: по данным Bloomberg, страна обеспечивала около 22% бюджета секретариата РКИК ООН. В январе 2025 года президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому США выходят из Парижского соглашения (уже во второй раз: в время первого срока Трампа страна также выходила из соглашения).

"В последние годы Соединенные Штаты пытались присоединиться к международным соглашениям и инициативам, которые не отражают ценности нашей страны или наш вклад в достижение экономических и экологических целей. Более того, эти соглашения направляют деньги американских налогоплательщиков в страны, которые не нуждаются в финансовой помощи и не заслуживают её в интересах американского народа", - говорилось в комментарии администрации США.