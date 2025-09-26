Поиск

Токаев заподозрил в борьбе с изменением климата "масштабное мошенничество"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо эффективно использовать энергетические источники, прежде всего уголь, и высказал мнение, что борьба с изменением климата может быть "масштабным мошенничеством". Он сказал это в Астане на заседании национального совета по науке и технологиям.

"Я принимал участие в глобальных климатических саммитах в Дубае и Баку. Своими впечатлениями я поделился с коллегами и членами правительства, откровенно заявив, что все происходящее больше напоминает масштабное мошенничество. Мои слова может подтвердить премьер-министр Олжас Бектенов. На днях президент США Дональд Трамп выступил с трибуны ООН с аналогичным заявлением: "Изменение климата - это величайшее мошенничество, когда-либо совершенное в мире". Поэтому Казахстан объявил об официальных планах в течение 35 лет осуществить полную декарбонизацию", - сказал Токаев.

По его словам, в настоящее время в Казахстане производится 118 млрд киловатт энергии, но "этого недостаточно".

"Очевидно, что по мере развития цифровизации и искусственного интеллекта потребность страны в энергии будет стремительно расти. Поэтому необходимо эффективно использовать энергетические источники. Прежде всего, речь идет об угле. Казахстан ежегодно добывает 113 млн тонн угля и по этому показателю входит в десятку ведущих государств мира. Это наш актив, достижение, которым надо рационально распоряжаться", - сказал Токаев.

"Президент США очень верно сказал: "Мне не нравится ветер, мне нравится уголь". Действительно, ветряные станции, как и производимая ими энергия, обходятся крайне дорого. Более того, такие станции сами могут нанести серьезный ущерб природе. Современные передовые технологии позволяют эффективно очищать уголь, чтобы он не вредил окружающей среде. При этом его использование дешевле ветровой, солнечной и газовой энергии", - отметил президент Казахстана.

Наряду с этим Токаев подтвердил намерение развивать собственную атомную промышленность и построить конкурентоспособную отрасль, способствующую энергетической независимости страны. Важным направлением он назвал разработку стратегии внедрения малых модульных реакторов в энергодефицитных регионах.

"В настоящее время Агентство по атомной энергии разрабатывает соответствующий стратегический документ, в котором следует предусмотреть запуск малых модульных реакторов в энергодефицитных регионах", - отметил Токаев.

