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ЕС оценивает выполнение Израилем его гуманитарных обязательств в секторе Газа

Санкционные меры наготове

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ЕС находится "в фазе проведения оценки" гуманитарной ситуации в секторе Газа, чтобы понимать, соответствуют ли действия Израиля его обязательствам по гуманитарному соглашению с Евросоюзом, заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Вчера постоянные представители стран ЕС получили первый доклад о реализации гуманитарных обязательств Израиля. Израиль предпринял некоторые усилия. В соответствии с договоренностями увеличилось число грузовиков, въезжающих в Газу, были открыты новые пропускные пункты, и вырос объем снабжения. Тем не менее ситуация остается очень серьезной, явно еще многое предстоит сделать", - сообщил аль-Ануни в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, сведения о выполнении Израилем обязательств "есть как позитивные, так и негативные". В частности, остаются сложности с распределением гуманитарной помощи. Кроме того, возможности самой гуманитарной операции ограничиваются тем, что она осуществляется в зоне конфликта, а это усложняет ситуацию для гуманитарных организаций и их работы на местах, где "главная забота - безопасность".

При этом пресс-секретарь главы европейской дипломатии пояснил, что ЕС, не имеющий своего присутствия на местах, зависит от информации ООН, Израиля, соседних стран и других игроков, например неправительственных организаций.

"И мы стараемся проанализировать всю эту информацию так, чтобы иметь, насколько это возможно, достаточно ясное, подтверждаемое фактами и максимально близкое к реальности общее представление", - отметил аль-Ануни.

Он заявил: "Гражданские лица в Газе в течение слишком продолжительного времени страдают и страдают чрезмерно. Наступило время, не откладывая, положить конец этому порочному кругу насилия и страданий. Это необходимо остановить теперь, и Израиль должен соблюдать свои обязательства".

Поэтому, подчеркнул пресс-секретарь Каллас, "все возможные (санкционные - ИФ) меры остаются на столе, если Израиль не будет соблюдать своих обязательств".

Евросоюз Израиль сектор Газа гуманитарная ситуация
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