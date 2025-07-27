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Самолеты из Иордании и ОАЭ сбросили 25 тонн гумпомощи в Газу

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Грузовые самолеты из Иордании и ОАЭ в воскресенье сбросили 25 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщают ближневосточные СМИ.

В операции приняли участие два иорданских самолета и один самолет из ОАЭ.

Днем ранее глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид сообщил, что его странам возобновлять доставку помощи в Газу по воздуху, так как гуманитарные проблемы там "достигли беспрецедентного критического уровня".

В воскресенье вечером груз гумпомощи в Газу сбросили ВВС Израиля.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа ОАЭ Иордания
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