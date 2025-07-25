Франция признает государство Палестина в сентябре на ГА ООН

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Франция признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Верный своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина", - написал Макрон в соцсети X.

Он уточнил, что сделает торжественное заявление на ГА ООН в сентябре.

"Сегодня крайне важно положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению", - добавил президент Франции.

По его словам, также необходимо осуществить демилитаризацию ХАМАС, "обеспечить безопасность и восстановить Газу".

"Наконец, важно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и дать ему возможность, согласившись на свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести свой вклад в обеспечение безопасности всех на Ближнем Востоке", - отметил он.

Свое намерение признать Палестину Макрон также подтвердил в письме лидеру Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

По мнению президента Франции, признание палестинского государства является "единственным способом удовлетворить законные чаяния как израильтян, так и палестинцев" и должно быть "достигнуто как можно быстрее".

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил намерение Макрона "признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после резни 7 октября".

Согласно заявлению Нетаньяху, опубликованному его канцелярией, решение Макрона "поощряет террор и создает риск создания еще одного иранского посредника, каким стала Газа".

"Палестинское государство в этих условиях стало бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для того, чтобы жить в мире рядом с ним", - отметил он.

Нетаньяху заявил: "Давайте внесем ясность: палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем; они стремятся к созданию государства вместо Израиля".

Между тем палестинское движение ХАМАС назвало намерение Макрона "позитивным шагом в правильном направлении к достижению справедливости для нашего угнетенного палестинского народа и поддержке его законного права на самоопределение и создание независимого палестинского государства на всех оккупированных территориях".

В ХАМАС призвали все страны мира последовать примеру Франции.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа