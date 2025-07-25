План Макрона признать Палестину поддержали Испания, Саудовская Аравия и Иордания

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Испания, Саудовская Аравия и Иордания поддерживают намерение президента Франции Эммануэля Макрона заявить о признании Палестины в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН.

"Я радуюсь тому, что Франция присоединяется к Испании и другим европейским странам в признании государства Палестина", - написал премьер-министр Испании Педро Санчес в соцсети X.

По его мнению, необходимо защитить то, что "Нетаньяху пытается уничтожить".

"Решение о создании двух государств - это единственное решение", - отметил Санчес.

МИД Саудовской Аравии в своем заявлении назвал намерение Макрона "историческим решением".

Как заявили в министерстве, решение президента Франции "подтверждает согласие международного сообщества о праве палестинского народа на самоопределение и создание собственного независимого государства в границах, согласованных в 1967 году, со столицей в Восточном Иерусалиме".

Во внешнеполитическом ведомстве призвали другие государства последовать примеру Парижа.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Иордании в соцсети X выразил надежду, что "решение Макрона получит поддержку для дальнейшего признания палестинского государства".

По его мнению, принцип сосуществования двух государств - "единственный путь к достижению справедливого, всеобъемлющего мира, который обеспечит безопасность и стабильность во всем регионе".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выступил с осуждением решения президента Франции признать государство Палестина.

Он отметил, что "это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и препятствует установлению мира".

С резким осуждением намерения Макрона выступил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который в соцсети Х написал: "Палестинское государство в этих условиях стало бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для мирной жизни рядом с ним".

Как сообщалось, Макрон заявил, что Париж признает государство Палестина в сентябре на Генеральной ассамблее ООН.