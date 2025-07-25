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Глава ЕК обсудит в воскресенье с Трампом таможенные пошлины

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что договорилась по телефону с президентом США Дональдом Трампом о встрече в воскресенье в Шотландии для обсуждения соглашения о таможенных пошлинах.

"После хорошего разговора с президентом Соединенных Штатов мы договорились встретиться в Шотландии в воскресенье, чтобы обсудить трансатлантические торговые отношения и то, как мы можем сохранить их надежность", - написала глава ЕК в сети X в пятницу.

Чуть позже Еврокомиссия опубликовала анонс: "Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье посетит Шотландию по приглашению президента США Дональда Трампа для обсуждения трансатлантических торговых отношений".

Комментируя эти сообщения, газета Le Figaro отмечает, что Евросоюз все еще надеется заключить торговое соглашение с США до назначенной Трампом крайней даты 1 августа, после которой он грозил ввести таможенную пошлину на весь европейский импорт в 30%.

Издание напоминает: в пятницу Трамп предположил, что шансы на заключение соглашения с ЕС составляют "50% на 50%". "Мы очень тщательно работаем с Европой", - заявил он перед поездкой в Шотландию.

Le Figaro пишет, что 24 июля официальный представитель Еврокомиссии подтвердил, что соглашение с США "в пределах досягаемости". Издание ссылается "на несколько европейских источников", сообщая, что обсуждаемое сейчас соглашение предусматривает пошлины в 15% на экспорт ЕС в США, исключая, в частности, авиационное оборудование, алкоголь и медикаменты.

Отдельное соглашение касается стали. Импорт из Европы будет регулироваться квотами, а любое превышение будет облагаться налогом в размере 50%, сообщили дипломаты.

В четверг в Брюсселе объявили, что на случай провала переговоров Еврокомиссия окончательно определила возможные ответные меры: список американских товаров на общую сумму 93 млрд евро, которые в несколько этапов будут облагаться пошлиной, начиная с 7 августа.

Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен США Дональд Трамп
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