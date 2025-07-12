США вводят с 1 августа 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Мексики и стран ЕС, об этом он сообщил в двух посланиях, направленных в субботу в Мехико и Брюссель.

"С 1 августа мы будем взыскивать с товаров из стран ЕС пошлину всего в 30% для того, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС", - написал он.

При этом Трамп не исключил возможности продолжения переговоров.

Аналогичное послание получили и в Мехико. В нем отмечается, что Мексика так и не смогла остановить работу картелей в США, поэтому, "желая прекратить превращение США в площадку для действия наркокартелей, с 1 августа Вашингтон вводит 30-процентную пошлину на товары из Мексики".

Копии посланий опубликованы в аккаунте президента США в соцсети Truth Social.