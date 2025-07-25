В израильской армии сообщили о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ВВС Израиля сбили над территорией страны ракету, выпущенную с территории Йемена, сообщает в пятницу в своем Telegram-канале Армия обороны Израиля.

В ряде районов страны звучали сирены.

Ранее хуситы заявили, что запустили из Йемена гиперзвуковую баллистическую ракету по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

"Силы хуситов провели военную операцию с применением гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в заявлении представителя движения генерала Яхьи Сари, опубликованном в соцсети X.

Хуситы утверждают, что операция прошла успешно.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. Армия обороны Израиля также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.