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Что случилось этой ночью: суббота, 26 июля

"Черные ящики" Ан-24 доставили в Москву, два человека погибли при атаке БПЛА на Дону, над Израилем сбили ракету

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 доставили в Москву. В ближайшее время специалисты МАК приступят к расшифровке, сообщили в Росавиации.

- Два человека погибли в результате атаки БПЛА в районе автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

- В Пензенской области БПЛА пытался атаковать промышленное предприятие. По данным губернатора Олега Мельниченко, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

- ВВС Израиля сбили над территорией страны ракету, выпущенную с территории Йемена, сообщила Армия обороны Израиля.

- Группа сенаторов-демократов обнародовала послание администрации Дональда Трампа с призывом оказать давление на Биньямина Нетаньяху для достижения соглашения с ХАМАС о прекращении огня.

- Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах "Беслан" (Владикавказ) и "Северный" (Грозный). В 07:43 аэропорт Владикавказа возобновил работу.

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