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Cенаторы призвали Трампа оказать давление на Нетаньяху для достижения соглашения с ХАМАС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Группа американских сенаторов-демократов обнародовала послание администрации Дональда Трампа с призывом оказать давление на израильского премьера Биньямина Нетаньяху для достижения соглашения с ХАМАС о прекращении огня.

"Мы призываем администрацию Трампа использовать свои значительные рычаги давления на премьер-министра Нетаньяху", - говорится в послании.

В частности, сенаторы считают, что Нетаньяху должен добиться заключения с ХАМАС соглашения о прекращении огня, которое позволит "как можно скорее освободить заложников".

Они требуют, чтобы Нетаньяху обеспечил увеличение объема гуманитарной помощи, надежные механизмы ее эффективного распределения под контролем международных организаций. По их мнению, следует закрыть Гуманитарный фонд Газы и возобновить поддержку существующих механизмов координации помощи под руководством ООН в Газе.

Сенаторы считают, что необходимо разработать план послевоенного строительства Газы, в соответствии с которым ХАМАС не сохранит власть, Израиль откажется от аннексии Западного берега и продолжит интеграцию в регион, а реформированная палестинская администрация будет наделена соответствующими полномочиями.

Послание подписали сенаторы Джек Рид, Дик Дурбин, Джинн Шейхин, Марк Уорнер, Крис Кунс и Брайан Шац.

Израиль Сенат ХАМАС Дональд Трамп
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