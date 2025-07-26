Спасатели МЧС Казахстана обнаружили в озере фрагменты пропавшего вертолета

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В акватории озера Сорбулак Алматинской области Казахстана обнаружены фрагменты вертолета, пропавшего в минувшую пятницу с радаров, сообщила в субботу пресс-служба МЧС республики.

"В ходе космического мониторинга, проводимого в Оперативном штабе Командного центра МЧС, на акватории озера Сорбулак Алматинской области было зафиксировано пятно, предположительно имеющее масляную природу. Группировка спасателей МЧС незамедлительно выдвинулась в указанный район. Поиски продолжались и в ночное время. В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны Казахстана", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на месте работают спасатели, задействовано спецоборудование - эхолоты, БПЛА и подводные дроны. К поисково-спасательной работе привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и два воздушных судна МЧС.

В минувшую пятницу в Алматинской области пропала связь с военным вертолетом EC-145 с тремя членами экипажа на борту. На поиски вертолета были отправлены силы и средства Минобороны и МЧС. На место вылетела специальная комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего.