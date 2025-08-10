Поиск

В Казахстане обнаружили тело второго члена экипажа упавшего в озеро вертолета

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Алматинской области в озере Сорбулак обнаружено и поднято на поверхность тело еще одного члена экипажа упавшего вертолета EC-145, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны Казахстана.

"В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением всех необходимых сил и средств оборонного ведомства, МЧС и МВД.

Как сообщалось, военный вертолет ЕС-145 с тремя членами экипажа на борту пропал с радаров 25 июля. С помощью космического мониторинга в акватории озера Сорбулак в Алматинской области было обнаружено маслянистое пятно, где 26 июля спасатели нашли фрагменты воздушного судна. В минувшую субботу на глубине около 14 метров было обнаружено еще одно тело.

В поисково-спасательной операции задействованы свыше 400 человек, кинологическое расчеты, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования.

Условия поисков сложные, так как Сорбулак - крупное озеро-накопитель сточных вод со сложным подводным рельефом, глубиной до 22 метров и нулевой видимостью из-за обилия ила и тины.

Казахстан Сорбулак EC-145
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Абхазии привели системы ПВО в боевую готовность из-за угрозы дронов на границе с РФ

В Абхазии привели системы ПВО в боевую готовность из-за угрозы дронов на границе с РФ

Магнитная буря на Земле завершилась

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 августа

Европа готова продолжить финансовую и военную поддержку Киева и давление на РФ

Европа готова продолжить финансовую и военную поддержку Киева и давление на РФ

Трамп выдвинул представителя Госдепа Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН

Трамп выдвинул представителя Госдепа Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН

Что произошло за день: суббота, 9 августа

Лула да Силва сказал Путину, что готов содействовать украинскому урегулированию

Лула да Силва сказал Путину, что готов содействовать украинскому урегулированию

Иран пообещал не допустить передачи Зангезурского коридора под управление США

Иран пообещал не допустить передачи Зангезурского коридора под управление США

Износ труб на военной базе в Великобритании привел к утечке радиоактивных материалов в море

Износ труб на военной базе в Великобритании привел к утечке радиоактивных материалов в море

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6933 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });