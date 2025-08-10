В Казахстане обнаружили тело второго члена экипажа упавшего в озеро вертолета

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Алматинской области в озере Сорбулак обнаружено и поднято на поверхность тело еще одного члена экипажа упавшего вертолета EC-145, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны Казахстана.

"В настоящее время проводится процедура опознания с участием компетентных органов", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме с привлечением всех необходимых сил и средств оборонного ведомства, МЧС и МВД.

Как сообщалось, военный вертолет ЕС-145 с тремя членами экипажа на борту пропал с радаров 25 июля. С помощью космического мониторинга в акватории озера Сорбулак в Алматинской области было обнаружено маслянистое пятно, где 26 июля спасатели нашли фрагменты воздушного судна. В минувшую субботу на глубине около 14 метров было обнаружено еще одно тело.

В поисково-спасательной операции задействованы свыше 400 человек, кинологическое расчеты, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования.

Условия поисков сложные, так как Сорбулак - крупное озеро-накопитель сточных вод со сложным подводным рельефом, глубиной до 22 метров и нулевой видимостью из-за обилия ила и тины.