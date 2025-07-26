Израиль возобновляет сброс с воздуха гумпомощи в сектор Газа

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные в ближайшие часы возобновят поставку гумпомощи в Газу по воздуху, сообщает в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

"В субботу поздно вечером ЦАХАЛ возобновит сброс с воздуха гуманитарной помощи (...) в Газу", - говорится в сообщении.

Планируется, что в сектор Газа доставят муку, сахар и консервы.

ЦАХАЛ отмечает, что проведет эту операцию в координации с международными гуманитарными организациями.

Кроме того, планируется создать гуманитарные коридоры, чтобы гарантировать безопасность конвоев ООН с продовольствием и лекарствами.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.