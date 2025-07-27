Литва выделит 30 млн евро на закупку ЗРК Patriot для Украины

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Литва выделит 30 млн евро на закупку зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины, заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене по итогам переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом в Пентагоне.

"Литва сообщила о своей позиции, о том, что присоединится к закупке производимого в США оружия, конкретно к приобретению систем Patriot, выделив на это около 30 млн евро", - сказала Шакалене, которую цитирует официальный портал Литовского национального радио и телевидения (LRT).

"Тем самым мы посылаем стратегическое сообщение о том, что полностью разделяем это решение президента США Дональда Трампа", - добавила глава Минобороны Литвы.