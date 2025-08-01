Поиск

Германия намерена передать Украине еще два ЗРК Patriot

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ФРГ направит Украине еще два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, говорится в заявлении германского Минобороны.

"Условием для этого шага было то, чтобы США как можно скорее поставили бы ФРГ на замену новые ЗРК Patriot, и мы смогли бы и далее выполнять свои обязательства в рамках НАТО", - приводятся в заявлении слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Согласно документу, после отправки Киеву двух ЗРК Patriot Германия в течение двух - трех месяцев передаст дополнительные компоненты для усиления эффективности Patriot. В пресс-релизе не уточняется, о каких элементах идет речь.

Вместе с тем Германия профинансирует передачу ей США новых ЗРК Patriot.

В заявлении напоминается, что ФРГ ранее направила Киеву три ЗРК Patriot.

В Минобороны также заверили, что Германия продолжит вносить вклад в обеспечение противовоздушной обороны НАТО.

В июле Писториус заявлял, что Германия готова в ближайшее время поставить Украине из своих запасов два ЗРК Patriot при условии, если США быстро возместят Берлину эти вооружения.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США дали Германия и несколько скандинавских стран.

Patriot Германия США НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия разработает национальный план действий из-за пошлин США в отношении ЕС

Лукашенко совершит рабочий визит в РФ

Новые пошлины, объявленные Трампом, вступят в силу 7 августа

Новые пошлины, объявленные Трампом, вступят в силу 7 августа

Что случилось этой ночью: пятница, 1 августа

Трамп с 1 августа повысил пошлины для Канады с 25 до 35%

Комитет Cената США одобрил законопроект о выделении Украине помощи на $800 млн

Комитет Cената США одобрил законопроект о выделении Украине помощи на $800 млн

Трамп заявил, что планирует ввести санкции против РФ

Трамп заявил, что планирует ввести санкции против РФ

Рубио сказал, что США открыты к изучению разных вариантов урегулирования на Украине

Рубио сказал, что США открыты к изучению разных вариантов урегулирования на Украине

Что произошло за день: четверг, 31 июля

Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти и ядерного топлива

Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти и ядерного топлива
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6860 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });