Германия намерена передать Украине еще два ЗРК Patriot

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ФРГ направит Украине еще два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, говорится в заявлении германского Минобороны.

"Условием для этого шага было то, чтобы США как можно скорее поставили бы ФРГ на замену новые ЗРК Patriot, и мы смогли бы и далее выполнять свои обязательства в рамках НАТО", - приводятся в заявлении слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Согласно документу, после отправки Киеву двух ЗРК Patriot Германия в течение двух - трех месяцев передаст дополнительные компоненты для усиления эффективности Patriot. В пресс-релизе не уточняется, о каких элементах идет речь.

Вместе с тем Германия профинансирует передачу ей США новых ЗРК Patriot.

В заявлении напоминается, что ФРГ ранее направила Киеву три ЗРК Patriot.

В Минобороны также заверили, что Германия продолжит вносить вклад в обеспечение противовоздушной обороны НАТО.

В июле Писториус заявлял, что Германия готова в ближайшее время поставить Украине из своих запасов два ЗРК Patriot при условии, если США быстро возместят Берлину эти вооружения.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США дали Германия и несколько скандинавских стран.