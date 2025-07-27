Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна находится на финальном этапе заключения соглашения по торговле с Китаем.

"Мы очень близки к соглашению с Китаем, посмотрим, как будет дальше. И работа по многим сделкам с другими странами продолжается", - заявил Трамп на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Американский лидер отметил, что ранее его стране удалось успешно заключить торговую сделку с Японией.