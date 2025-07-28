Орбан раскритиковал соглашение Евросоюза и США по пошлинам

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике соглашение по пошлинам, заключенное между ЕС и США, передает EFE.

"Президент США Дональд Трамп съел на завтрак председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен", - сказал Орбан, отметив, что у сторон разные весовые категории.

По его словам, "это соглашение очень сложно назвать успехом", поскольку позиции руководства ЕС слабее, чем позиции руководства США. В частности, он подверг фон дер Ляйен критике за то, что она обязала ЕС инвестировать "сотни миллиардов евро" в США, а также закупить у Вашингтона определенные объемы вооружений.

"Но у Еврокомиссии нет денег. От чьего имени она достигла этого соглашения?" - спросил Орбан.

Накануне фон дер Ляйен и Трамп объявили о заключении соглашения по ставке в 15% на товары, экспортируемые в США из ЕС. Договоренности также предусматривают "нулевые пошлины" на ряд товаров, а также соглашение о закупке энергоносителей из США на сумму $750 млрд и на закупку вооружений на сумму $600 млрд.