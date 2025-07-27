Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии, есть пострадавшие

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии, несколько человек пострадали, сообщают в воскресенье немецкие СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности.

"Поезд сошел с рельсов в федеральной земле Баден-Вюртемберг вечером в воскресенье (...). Он следовал из Зигмарингена в Ульм. В момент аварии в вагонах находились около 100 человек. По меньшей мере трое из них ранены", - пишет газета Bild.

В результате аварии могли погибнуть несколько человек, однако официальных данных об этом не поступало. На место происшествия выехала полиция.

Причины произошедшего неизвестны. По данным СМИ, это могли быть последствия урагана или упавшее на железнодорожные пути дерево.