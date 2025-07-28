В Германии в железнодорожной катастрофе погибли три человека

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В федеральной земле Баден-Вюртемберг в железнодорожной катастрофе погибли не менее трех человек, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung cо ссылкой на полицию.

В округе Ридлинген два вагона сошли с рельсов на скорости 80 километров в час 27 июля, предварительной причиной назван оползень, вызванный ливнями.

Среди погибших - машинист поезда и еще один сотрудники Deutsche Bahn. По последним данным, травмы получили около полусотни человек, 25 из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в поезде, который следовал из Зигмарингена в Ульм, было около ста пассажиров.