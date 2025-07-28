Туроператоры следят за ситуацией с лесными пожарами в Турции

Фото: Omer Urer/Anadolu via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Лесные пожары в Турции пока не затронули курортные зоны, но туроператоры следят за ситуацией и в случае необходимости готовы оказать туристам всю необходимую помощь, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Ситуация с лесными пожарами в Турции, которые из-за высокой температуры воздуха бушуют с конца июня, в последние дни начала ухудшаться. Туроператоры внимательно следят за географией распространения пожаров и в случае реальных угроз готовы рекомендовать туристам сменить отель или перенести поездку. Аннуляций туров нет", - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, для безопасности туристам надо следить за информацией от туроператоров, которые отвечают за их жизнь и здоровье. "В остальном мы будем отслеживать ситуацию и разбираться, какая обстановка, мешают ли пожары отдыху. В случае угрозы будем рекомендовать поменять отель или локацию", - сказал он.

"Мы внимательно следим за географией лесных пожаров, находимся в постоянном контакте с принимающей компанией и туристами, большая часть которых сейчас отдыхает на побережье в Анталье или находится в экскурсионных турах во внутренних регионах Турции. По счастью, популярные курорты пожарами не затронуты, и ситуация здесь находится под контролем соответствующих служб", - сказал PR-директор туроператора ITM group Андрей Подколзин.

По его словам, на утро понедельника все основные курорты и туристические объекты работают в обычном режиме. Никакого влияния на отдых туристов пожары не оказывают. Аннуляций туров по этой причине на данный момент также нет. При необходимости туроператор готов внести коррективы в программы отдыха.

Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян отметил, что в основном пожарами сейчас охвачены зоны возле города Бурса. Он считается промышленной столицей Турции и расположен далеко от курортов Средиземного моря.

"Я сам нахожусь в Бодруме. На курорте все тихо и спокойно. Напомню, что сейчас в Турции отдыхает примерно 200 тыс. россиян. Если бы происходило что-то, затрагивающее туристов, это уже было бы во всех соцсетях, но мы ничего не видим", - подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, лесные пожары не повлияют на спрос на турецкие курорты.

"Мы продаем Турцию 30 лет, и я не помню ни одного года, чтобы летом не было пожаров в каком-то районе страны. Единственный раз, когда это серьезно ударило по туризму, было в 2021 году в Бодруме, когда огонь подобрался к двум отелям на побережье. И даже тогда самым неприятным последствием для туристов было переселение в другие гостиницы", - пояснил Мкрчтян.

Лесные пожары в Турции начались в конце июня, но до сих пор не затрагивали курортные зоны. Погибли 13 человек, из которых 10 - спасатели-волонтеры и работники лесных хозяйств. 25 июля новые очаги возгорания появились в провинции Анталья, в том числе в районах, расположенных рядом с аэропортом курорта, а также к востоку от города - в районах Манавгат и Газипаша. Огонь подобрался близко к жилым домам, часть жителей эвакуированы.