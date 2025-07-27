Лесные пожары в Турции пока не затронули места отдыха российских туристов

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Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Лесные пожары, охватившие несколько регионов на востоке Турции на фоне аномальной жары, в настоящий момент не влияют на отдых российских туристов, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) в воскресенье.

"На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях", - говорится в сообщении.

РСТ рекомендует следить за официальными объявлениями местных властей.

"Турция имеет опыт борьбы с крупными пожарами, и в случае чрезвычайной ситуации туристы будут оперативно перемещены в безопасные места", - отмечают в союзе.

Пятидесятиградусная жара спровоцировала возникновение масштабных лесных пожаров на востоке Турции. По данным местных СМИ, огонь подбирается к курортным регионам. Метеорологи прогнозируют сохранение жаркой сухой погоды в Турции до 2 августа.