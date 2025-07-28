Лукашенко провел в воскресенье телефонные переговоры с Путиным

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в воскресенье провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в понедельник близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

"Первый вчера говорил с Путиным по телефону", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Лукашенко заявил об этом послу России в Белоруссии Борису Грызлову перед встречей в Минске с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Другие подробности разговора пока не приводятся.