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В Минске ожидают скорой договоренности о встрече Лукашенко и Путина

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин в ближайшее время договорятся о переговорах и обсудят наиважнейшие вопросы с глазу на глаз, сообщила в понедельник пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"У президентов Беларуси и России, безусловно, всегда есть что обсудить. Так сказать, пул тем - как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке", - сказала Эйсмонт, которую цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Она добавила, что президенты не обсуждали программные вопросы в ходе беседы накануне по телефону. "Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз", - подчеркнула пресс-секретарь Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что в воскресенье провел телефонные переговоры с Путиным. Подробности беседы не приводились.

Белоруссия РФ Владимир Путин Александр Лукашенко
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