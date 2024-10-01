ADNOC купит германскую химическую компанию Covestro за 11,7 млрд евро

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) покупает германскую химическую компанию Covestro AG за 11,7 млрд евро.

Как сообщается в пресс-релизе Covestro, ADNOC приобретет все находящиеся в обращении акции германской компании по цене 62 евро. Это представляет собой премию почти в 54% к цене акций на закрытие торгов 19 июня 2023 года (за день до появления в СМИ сообщений о возможной сделке) и 21% к их стоимости по итогам 23 июня 2024 года (когда ADNOC объявила о проведении due diligence).

Совет директоров и наблюдательный совет Covestro поддерживают предложение ADNOC и рекомендуют акционерам принять его. Для завершения сделки на продажу своих пакетов должны согласиться акционеры, которые владеют 50% плюс 1 акция германской компании. Сделка также должна получить одобрение со стороны регулирующих органов.

Кроме того, Covestro заключила инвестиционное соглашение с ADNOC, в рамках которого её "дочка" ADNOC International Germany Holding AG купит новые акции германской компании по цене 62 евро на общую сумму 1,17 млрд евро, что приведет к увеличению капитала на 10%. Это даст Covestro дополнительные средства для реализации стратегии роста.

ADNOC, со своей стороны, подтвердила обязательство сохранить существующую структуру управления Covestro. Также компания обязалась не инициировать продажу активов, закрытие предприятий или значительное сокращение персонала.

С начала 2024 года капитализация Covestro увеличилась на 10,2% (до 10,3 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX прибавил 16%.