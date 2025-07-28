Министры комитета ОПЕК+ начали заседание

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) начали заседание, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов.

Обычно министры рассматривают ситуацию на рынке нефти, а также исполнение квот участниками альянса.

Комитет проводится раз в два месяца, предыдущее заседание прошло 28 мая.

Министры обычно оценивают ситуацию на рынке и могут дать рекомендации странам о будущих действиях. Однако в настоящее время решения об изменении квот принимается только в отношении добычи восьми стран-добровольцев (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), их встреча намечена на 3 августа.