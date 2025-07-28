Поиск

Министры комитета ОПЕК+ начали заседание

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) начали заседание, сообщил "Интерфаксу" один из делегатов.

Обычно министры рассматривают ситуацию на рынке нефти, а также исполнение квот участниками альянса.

Комитет проводится раз в два месяца, предыдущее заседание прошло 28 мая.

Министры обычно оценивают ситуацию на рынке и могут дать рекомендации странам о будущих действиях. Однако в настоящее время решения об изменении квот принимается только в отношении добычи восьми стран-добровольцев (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), их встреча намечена на 3 августа.

JMMC ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что новый дедлайн по урегулированию на Украине составит 10-12 дней

Трамп сокращает срок в 50 дней, отведенный им на украинское урегулирование

Трамп сокращает срок в 50 дней, отведенный им на украинское урегулирование

Премьер Малайзии заявил, что Таиланд и Камбоджа согласны на немедленное прекращение огня

Туроператоры следят за ситуацией с лесными пожарами в Турции

Туроператоры следят за ситуацией с лесными пожарами в Турции

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 июля

КНДР не заинтересована в контактах с Южной Кореей

Обострение палестино-израильского конфликта

Хуситы намерены атаковать любые суда, сотрудничающие с израильскими портами

Хуситы намерены атаковать любые суда, сотрудничающие с израильскими портами

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии, есть пострадавшие

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

Что произошло за день: воскресенье, 27 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6831 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2321 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });