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Комитет ОПЕК+ призвал "штрафников" представить обновленные графики компенсаций

При этом в комитете отметили общее соответствие исполнению сделки ОПЕК+

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в ходе очередного заседания, которое продлилось около 15 минут, рассмотрел данные о добыче нефти за май и июнь.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, было отмечено общее соответствие исполнению сделки ОПЕК+.

"Комитет вновь подчеркнул исключительную важность достижения полного соответствия и компенсации (ранее недосокращенных объемов - ИФ) и призвал страны, которые не достигли полного соответствия, представить обновленные планы компенсаций в секретариат ОПЕК до 18 августа 2025 года", - говорится в сообщении.

Последний раз графики обновлялись 16 апреля.

Следующее заседание JMMC запланировано на 1 октября 2025 года. Комитет собирается раз в два месяца, но сохраняет право созывать дополнительные заседания или требовать проведения министерской встречи стран ОПЕК+.

JMMC ОПЕК+
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