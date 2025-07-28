Комитет ОПЕК+ призвал "штрафников" представить обновленные графики компенсаций

При этом в комитете отметили общее соответствие исполнению сделки ОПЕК+

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в ходе очередного заседания, которое продлилось около 15 минут, рассмотрел данные о добыче нефти за май и июнь.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, было отмечено общее соответствие исполнению сделки ОПЕК+.

"Комитет вновь подчеркнул исключительную важность достижения полного соответствия и компенсации (ранее недосокращенных объемов - ИФ) и призвал страны, которые не достигли полного соответствия, представить обновленные планы компенсаций в секретариат ОПЕК до 18 августа 2025 года", - говорится в сообщении.

Последний раз графики обновлялись 16 апреля.

Следующее заседание JMMC запланировано на 1 октября 2025 года. Комитет собирается раз в два месяца, но сохраняет право созывать дополнительные заседания или требовать проведения министерской встречи стран ОПЕК+.