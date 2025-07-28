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Ряд европейских стран планирует доставить в Газу по воздуху гумпомощь

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Испании сбросят в пятницу 12 тонн продовольствия в секторе Газа, сообщает в понедельник The Guardian.

По словам премьера Испании Педро Санчеса, самолеты вылетят в анклав с территории Иордании. "Остановить голод в Газе - это моральный долг", - отметил он.

Берлин также выразил стремление доставить гумпомощь в сектор Газа по воздуху. "Правительство Германии в сотрудничестве с Иорданией незамедлительно организует доставку гумпомощи в Газу по воздуху", - цитируют канцлера ФРГ Фридриха Мерца западные СМИ.

Он отметил, что Германия также будет сотрудничать в этом вопросе с Францией и Великобританией.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп на встрече в Шотландии с премьером Великобритании Киром Стармером назвал ужасающей гуманитарную ситуацию в Газе.

За последние несколько дней грузовые самолеты из Иордании и ОАЭ сбросили в сектор Газа более 40 тонн гумпомощи. В ночь на воскресенье груз гумпомощи доставили ВВС Израиля.

В ООН на прошлой неделе заявили о "катастрофичных и быстро ухудшающихся условиях в секторе Газа". В организации отметили, что кризисная ситуация, связанная с нехваткой продовольствия, становится все более напряженной.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Дональд Трамп Испания Франция Германия
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