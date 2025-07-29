Что случилось этой ночью: вторник, 29 июля

Глава "Роскосмоса" прибыл на переговоры в Хьюстон, в центре Нью-Йорка произошла стрельба, жертвами наводнений в Пекине стали 30 человек

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон (США) на переговоры с руководством NASA. Стороны обсудят продление эксплуатации МКС, продолжение перекрестных полетов, а также процесс сведения станции с орбиты.

- Минфин США на месяц отложил введение санкций против сербской нефтяной компании NIS, сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Санкции отложены до 27 августа 2025 г.

- В результате атаки БПЛА на Ростовскую область произошло возгорание на железнодорожной станции в Сальске, движение поездов через станцию приостановлено. Также в Сальске повреждение получил автомобиль, находившийся в нем водитель погиб.

- Самолеты ВВС Испании сбросят в пятницу 12 т продовольствия в секторе Газа, сообщила The Guardian. Также стремление доставить гумпомощь в Газу по воздуху выразил Берлин.

- Пять человек погибли в результате стрельбы в центре Нью-Йорка. Инцидент произошел в небоскребе, где расположена штаб-квартира Национальной футбольной лиги. Стрелок нейтрализован.

- В результате сильных ливней в Пекине погибли 30 человек. Муниципальный штаб по борьбе с наводнениями активировал максимальный уровень реагирования на ЧС.