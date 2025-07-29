Жертвами наводнений в Пекине стали 30 человек

Жителя деревни, пострадавшего от стихийного бедствия, перевозят в безопасное место в пластиковом контейнере в посёлке Люлимяо, 28 июля 2025 г., Китай Фото: China News Service/VCG via Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сильные ливни обрушились на столицу Китая, погибли 30 человек, сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно сообщению, по состоянию на полночь понедельника в результате последней серии сильных ливней в Пекине погибли 30 человек.

Вечером в понедельник муниципальный штаб по борьбе с наводнениями в Пекине активировал самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с наводнениями.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для обеспечения безопасности жизни и имущества людей во время наводнений.

Си Цзиньпин заявил, что необходимо провести всесторонние поиски пропавших без вести. По его словам, жители районов, подверженных угрозе наводнения, должны быть незамедлительно переселены.

За последние дни проливные дожди в восточных, северных и северо-восточных регионах Китая вызвали наводнения, а также привели к многочисленным жертвам в Пекине, Хэбэе, Цзилине и Шаньдуне.