В КНДР заявили, что США для переговоров стоит признать Пхеньян как обладателя ядерного оружия

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Потенциальная встреча между лидерами Северной Кореи и США так и останется "надеждой" для Вашингтона, если он не изменит своего отношения к Пхеньяну и не признает КНДР как государство, обладающее ядерным оружием, заявила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра лидера КНДР Ким Е Чжон.

"Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за прошлые неудачи, то встреча между КНДР и США останется только "надеждой" США", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, которое публикует ЦТАК.

Она напомнила, что сейчас идет 2025 год, а не 2018 или 2019 год.

"Признание необратимого статуса нашего государства - обладателя ядерного оружия, его способности и такого ясного факта, что геополитическая обстановка изменилась коренным образом, должно быть предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений", - отметила сестра северокорейского лидера.

Ким Е Чжон добавила, что любые попытки отрицать ядерный статус КНДР будут отвергнуты, а налаживание связей между главами государств с целью денуклеаризации Пхеньяна будут расценены как "издевательство".

По ее мнению, пора признать, что конфронтация между двумя ядерными государствами никому невыгодна, и "искать другой выход на контакт, исходя из нового подхода".

Ранее представитель Белого дома заявил агентству "Ренхап", что президент США Дональд Трамп по-прежнему открыт для взаимодействия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для достижения денуклеаризации КНДР.