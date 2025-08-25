Трамп полагает, что проведет встречу с Ким Чен Ыном
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном, однако пока не знает, когда именно она произойдет.
"В какой-то момент мы с ним встретимся, и я с нетерпением жду возможности с ним увидеться", - заявил Трамп журналистам в Белом доме в понедельник.
Президент США отметил, что у двух лидеров хорошие отношения и что он очень хорошо знает Ким Чен Ына. Трамп подчеркнул, что с тех пор, как он вернулся в Белый дом "у нас не было проблем с КНДР".
Вместе с тем он, говоря о северокорейском военном потенциале, добавил, что у КНДР есть "большие возможности", отметив, что у этой страны много ракет.