Стрельба произошла в Нью-Йорке, пять человек погибли
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате стрельбы в центре Нью-Йорка, сообщает CNN.
По официальным данным, в результате стрельбы в центре Манхэттена погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции Нью-Йорка. Сам стрелок также скончался.
"В настоящее время место происшествия оцеплено, а одинокий стрелок нейтрализован", - сообщила комиссар полиции Джессика Тиш в соцсети.
Стрельба произошла в небоскребе, где расположена штаб-квартира Национальной футбольной лиги.
По предварительным данным, подозреваемый - 27-летний житель Лас-Вегаса.
У предполагаемого стрелка была просроченная лицензия частного детектива, сообщили источники CNN .