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Стрельба произошла в Нью-Йорке, пять человек погибли

Стрельба произошла в Нью-Йорке, пять человек погибли
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли в результате стрельбы в центре Нью-Йорка, сообщает CNN.

По официальным данным, в результате стрельбы в центре Манхэттена погибли четыре человека, в том числе сотрудник полиции Нью-Йорка. Сам стрелок также скончался.

"В настоящее время место происшествия оцеплено, а одинокий стрелок нейтрализован", - сообщила комиссар полиции Джессика Тиш в соцсети.

Стрельба произошла в небоскребе, где расположена штаб-квартира Национальной футбольной лиги.

По предварительным данным, подозреваемый - 27-летний житель Лас-Вегаса.

У предполагаемого стрелка была просроченная лицензия частного детектива, сообщили источники CNN .

Нью-Йорк Манхэттен
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