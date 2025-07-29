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Казахстан достиг договоренности с ЕК о поставках угля в Европу через порты в РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз исключил из-под запрета в рамках 18-го пакета санкций в отношении РФ сделки с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.

По информации пресс-службы, в феврале 2025 года в рамках 16-го пакета санкций Евросоюзом был введен запрет на осуществление любых сделок с рядом российских портов, что привело к угрозе устойчивости экспорта казахстанского угля в страны Европы. В частности, напомнили в Минторговли, порт Усть-Луга исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу.

Для урегулирования сложившейся ситуации казахстанская сторона направила Еврокомиссии официальное ходатайство о внесении соответствующих изменений в санкционный режим ЕС.

"По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что исключение из санкционного списка будет применяться при соблюдении следующих условий: уголь должен иметь исключительно казахстанское происхождение; право собственности на груз должно принадлежать нерезидентам стран, на которые распространяются ограничительные меры; порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки - без закупки или производства товара на ее территории.

В 2022 году объем экспорта казахстанского угля в ЕС составил 4,4 млн тонн на сумму $419,2 млн (доля - 45% от общего экспорта угля), в 2023 году - 6,1 млн тонн на $382 млн (54,3%), в 2024 году - 5,2 млн тонн на $312,5 млн (51,8%). В январе-мае 2025 года Казахстан поставил в страны Евросоюза 1,6 млн тонн угля на $82,9 млн, или 38,5% от общего объема его экспорта.

"Несмотря на временное снижение показателей, принятые меры позволяют рассчитывать на восстановление поставок казахстанского угля в ЕС, а также на укрепление устойчивости логистических маршрутов", - отмечает Минторговли.

В министерстве заверили, что продолжат работу по защите торговых интересов страны и поддержке национального экспорта, а также по дальнейшему развитию экономических связей с ключевыми партнерами.

Казахстан ЕК ЕС РФ
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