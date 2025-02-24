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ЕС запретил транзакции с некоторыми портами и аэропортами в РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - ЕС запретил проведение транзакций с рядом российских портов и аэропортов в рамках очередного пакета санкций в отношении России.

"ЕС запрещает любые транзакции с определенными портами и аэропортами в России, которые используются для поставок в Россию беспилотников, ракет и связанных с ними технологий, или для обхода предельных цен на нефть или других ограничительных мер судами, эксплуатация которых представляет высокий риск для судоходства", - говорится в заявлении, распространенном ЕС в понедельник.

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