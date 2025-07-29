Более 70% немцев поддерживают усиление давления властей Германии на Израиль

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Почти три четверти (74%) жителей Германии выступают за усиление дипломатического давления Берлина на Израиль в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа, свидетельствует опрос общественного мнения, опубликованный во вторник в немецких СМИ.

Мнения респондентов четко разделились в зависимости от их политической позиции: около 94% избирателей Левой партии и 88% избирателей партии "Зеленые" хотели бы, чтобы правительство заняло более жесткую позицию по отношению к Израилю.

Среди сторонников правящей коалиции, состоящей из представителей Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии, такое мнение выразили 77%.

Значительное число сторонников крайне правой партии "Альтернатива для Германии" - 37% - выступили против усиления давления на Израиль, однако 61% проголосовали "за". Еще 2% воздержались от ответа.

Опрос проводился исследовательской компанией Forsa по заказу немецкого журнала "Штерн" 24-25 июля, в нём принял участие 1001 респондент.

Накануне СМИ сообщали, что в правительстве Германии объявили о готовности предпринять шаги для оказания давления на Израиль для решения гуманитарного кризиса в секторе Газа, но не уточнили, какие именно.