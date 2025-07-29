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Нидерланды запретили двум израильским министрам посещать страну

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Гааге в ночь на вторник объявили о запрете двум израильским министрам на въезд в Нидерланды.

"Правительство приняло решение объявить министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича персонами нон грата и рассчитывает занести их имена в список нежелательных иностранцев в Шенгенской регистрационной системе", - приводит газета The Jerusalem Рost слова министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа.

Он добавил, что "такое решение принято в связи с тем, что они неоднократно подстрекали израильских поселенцев к насилию в отношении палестинского населения, настойчиво выступали за расширение незаконных поселений и призывали к этнической чистке в секторе Газа".

Велдкамп отметил, что посол Израиля в Нидерландах будет вызван в МИД, ему будет предъявлено требование "призвать правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху изменить позицию, поскольку складывающаяся ситуация нетерпима и не имеет оправдания".

Бен-Гвир уже отреагировал на решение нидерландских властей: "Если даже мне запретят въезжать на всю территорию Европы, я продолжу бороться за нашу страну и продолжу призывать к разгрому группировки ХАМАС".

Напряженность между Израилем и Нидерландами усилилась накануне после заявления Нидерландов, в котором предполагалось принятие жестких мер ЕС против Израиля в связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа.

Нидерланды Израиль сектор Газа Палестина
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